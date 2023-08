Venezuela quer aumentar integração econômica com Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 16:01 Compartilhe

CARACAS, 29 AGO (ANSA) – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, determinou a realização de avanços rumo a uma maior integração econômica com o Brasil e a Colômbia, buscando estabelecer mecanismos para fomentar investimentos entre as nações sul-americanas.

“Falei sobre isso com o presidente Gustavo Petro, com o presidente Lula falei em profundidade, sobre atrair capital da Colômbia e do Brasil para o desenvolvimento econômico da Venezuela”, declarou Maduro em seu programa “Con Maduro +”, transmitido pela TV estatal.

O presidente disse ter encomendado estudos ao recém-nomeado ministro de Indústrias e Produção Nacional, José Félix Rivas Alvarado, para analisar os “18 motores da agenda econômica bolivariana”, para “abrir a possibilidade de investimento do capital sul-americano rumo à integração”.

“Devemos aproveitar a oportunidade de relacionamento que temos com Brasil e Colômbia e levar a um processo ganha-ganha. A integração é filha do desenvolvimento”, disse Alvarado.

Para o ministro, o objetivo é fortalecer os três países em capacidade produtiva, gerando infraestrutura, energia e conhecimento para o crescimento das nações. (ANSA).

