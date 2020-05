Venezuela prorroga toque de recolher na fronteira com Colômbia e Brasil

O governo da Venezuela decretou um novo toque de recolher nesta terça-feira (19) em três municípios na fronteira com a Colômbia e o Brasil em resposta a um aumento nos casos da COVID-19, um aumento que o país vincula ao retorno dos venezuelanos em meio à pandemia.

A medida foi tomada depois que o presidente Nicolás Maduro ordenou um toque de recolher com as mesmas características na segunda-feira no município de Páez, no estado de Apure (oeste), na fronteira com a Colômbia.

A medida entrará em vigor das 16h (horário local) às 22h do dia seguinte (das 20h às 14h GMT), disse Rodríguez.

O ministro garantiu que o retorno “de milhares e milhares” de migrantes se deve a um “descuido excessivo” dos governos da Colômbia, Brasil, Equador e Peru ao lidar com a pandemia do novo coronavírus.

Na Venezuela, segundo dados oficiais, existem 10 mortes e 749 casos confirmados.

No fim de semana, houve uma escalada de contágios no país e nesta terça houve 131 novos casos, o maior número em um dia, informou o governo.

Do número total de infecções, “quase 60% são casos de outros países”, disse Rodríguez, destacando que os retornados devem “previamente” concluir uma quarentena de 14 dias na fronteira antes de se mudarem para suas residências.