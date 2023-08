Venezuela proíbe produção, venda e uso de cigarros eletrônicos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/08/2023 - 11:06 Compartilhe

CARACAS, 4 AGO (ANSA) – O Ministério da Saúde da Venezuela anunciou a proibição da produção, distribuição, comercialização e uso de cigarros eletrônicos no país.

A resolução da pasta diz que “a saúde é um direito fundamental e obrigação do Estado, que a garantirá no âmbito do direito à vida, promovendo e desenvolvendo políticas buscando o aumento da qualidade de vida, do bem-estar coletivo e do acesso aos serviços”.

O governo de Nicolás Maduro acrescentou que “todas as pessoas, indistintamente, têm direito à tutela da saúde, e o dever de participar ativamente de sua promoção e defesa, obedecendo as medidas sanitárias estabelecidas pela lei”.

A decisão foi tomada, segundo o texto, com base em estudos clínicos e científicos que concluíram que os cigarros eletrônicos e outros produtos equivalentes “contêm substâncias potencialmente tóxicas e danosas à saúde e aumentam o risco de doenças cardíacas, distúrbios pulmonares e outras patologias”.

