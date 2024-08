Venezuela não é foco da visita de Lula ao Chile, diz Itamaraty

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/08/2024 - 18:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASILIA, 01 AGO – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poderá conversar com seu homólogo chileno, Gabriel Boric, sobre a situação na Venezuela, mas esse não deverá ser um assunto central da agenda entre os mandatários na próxima semana em Santiago, informou nesta quinta-feira (1º) o Ministério das Relações Exteriores.

Lula e Boric terão uma conversa privada e vão assinar acordos na próxima segunda-feira (5) no Palácio de La Moneda, na capital chilena.

“É mais do que natural que os presidentes falem sobre a região, especialmente na conversa privada, onde você conversa mais livremente sobre os temas do dia”, mas a agenda estará focada em assuntos bilaterais e “não inclui nada especificamente sobre a Venezuela”, afirmou a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe, durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Itamaraty.

“Repito, é natural que os presidentes conversem, mas não há previsão de qualquer manifestação ou comunicado conjunto” sobre o cenário venezuelano, acrescentou a embaixadora.

A diplomata disse que não tem nada a comentar quando foi questionada sobre a possibilidade de o Brasil assumir a representação diplomática do Chile em Caracas, após o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ter expulsado diplomatas chilenos.

Nesta quinta-feira (1º), o Brasil assumiu a representação dos interesses da Argentina na Venezuela. (ANSA).