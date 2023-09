Venezuela inicia procedimentos para aderir ao banco dos Brics

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/09/2023 - 10:01 Compartilhe

CARACAS, 12 SET (ANSA) – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, determinou que o governo inicie os procedimentos para adesão ao Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituto financeiro dos Brics.

“O Banco dos Brics é o banco da esperança e do desenvolvimento. Pedi que a ministra das Finanças e vice-presidente Delcy Rodríguez adote todas as medidas necessárias para a adesão da Venezuela”, disse Maduro em seu programa semanal de TV, transmitido diretamente da China.

O mandatário chegou ao país asiático em 8 de setembro e se encontrou com a chefe do NBD, a ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff. “Disse a ela que tenho a firme esperança de que em breve a Venezuela faça parte dos Brics como membro pleno, enquanto hoje somos parceiros convidados”, declarou.

O grupo é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e, em sua última cúpula, em agosto, convidou mais seis países: Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. (ANSA).

