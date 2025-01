Venezuela fecha fronteira com Colômbia antes da posse presidencial

O governo da Venezuela fechou nesta sexta-feira (10) sua fronteira com a Colômbia até a próxima segunda, denunciando uma “conspiração internacional” horas antes da posse do presidente esquerdista Nicolás Maduro para um terceiro mandato consecutivo, que a oposição denuncia como fraude.

“Temos informações de uma conspiração internacional para perturbar a paz dos venezuelanos (…) Vamos determinar, por instruções do presidente Nicolás Maduro, o fechamento da fronteira com a Colômbia a partir das 5h (6h em Brasília) “da manhã de hoje até as 5h(locais) da manhã de segunda-feira”, anunciou o governador do estado de Táchira, na fronteira com a Colômbia, Freddy Bernal.