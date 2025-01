Venezuela fecha fronteira colombiana para posse de Maduro

CARACAS, 10 JAN (ANSA) – A Venezuela fechou as fronteiras com a Colômbia por três dias devido à posse do presidente Nicolás Maduro para um novo mandato, que acontece nesta sexta-feira (10).

O líder chavista foi declarado vencedor das eleições de 28 de julho de 2024 pela Justiça e pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), porém o resultado é contestado pela oposição, que denuncia fraudes e reivindica a vitória de Edmundo González Urrutia, e por boa parte da comunidade internacional, que cobra a divulgação das atas de votação.

Segundo o governador de Táchira, Freddy Bernal, apoiador do regime, há um “complô internacional” para “perturbar a paz dos venezuelanos”. “Ordenamos, sob instrução do presidente Nicolás Maduro, o fechamento da fronteira com a Colômbia”, disse. A medida valerá até a manhã de segunda-feira (13).

González, que recebeu asilo político na Espanha após ter sido alvo de mandados de prisão da Justiça, prometeu retornar à Venezuela nesta sexta-feira para “prestar juramento” como presidente, mas ainda é incerto se ele manterá o plano.

Na última quinta (9), depois de uma grande manifestação contra Maduro em Caracas, a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, disse ter sido detida e posteriormente liberada por agentes do regime, informação negada pelo governo. (ANSA).