Venezuela expulsa o cônsul da Colômbia do país

O governoda Venezuela expulsou o cônsul da Colômbia em Caracas, Juan Carlos Pérez Villamizar. Em comunicado oficial, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, informou que o colombiano teria 48 horas para deixar o país. A decisão agrava ainda mais as relações já deterioradas entre o presidente Nicolás Maduro e o governo de Iván Duque.

A decisão é atribuída ao que consideram uma “decisão arbitrária” da Colômbia de expulsar o venezuelano Manuel Pino Carlos García de Bogotá. Porém, os governos venezuelano e colombiano se desentendem há meses, e a situação se agravou depois de Maduro ter denunciado um suposto atentado contra ele.

Há uma semana, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia divulgou uma nota oficial rechaçando as acusações de Maduro contra as autoridades do país.

“O Ministério das Relações Exteriores, em nome do governo da Colômbia, novamente rejeita, nos termos mais claros e contundentes possíveis, as declarações insultantes, insultuosas e caluniosas do governo da Venezuela, segundo as quais a Colômbia faria parte de uma conspiração imaginária para desencadear uma conflito armado entre os dois países.”

*Com informações da Telesur, emissora multiestatal de televisão com sede na Venezuela