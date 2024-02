Venezuela e Rússia ampliam cooperação petroleira e citam uso de energia nuclear

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/02/2024 - 17:19 Para compartilhar:

Rússia e Venezuela concordaram, nesta terça-feira (20), em expandir sua cooperação petroleira e mencionaram “o uso pacífico da energia nuclear”, durante visita a Caracas do chanceler Sergei Lavrov.

O ministro russo, que chegou na noite de ontem à Venezuela, procedente de Cuba, reuniu-se com a vice-presidente Delcy Rodríguez e com o colega Yván Gil, com quem discutiu “a ampliação da cooperação na produção de petróleo, no desenvolvimento de jazidas de gás, na agricultura, medicina e na área farmacêutica”, informou em entrevista coletiva, segundo a tradução oficial.

“Também consideramos promissora a área do uso pacífico da energia nuclear, concordamos em aumentar a cooperação em todos esses âmbitos”, indicou o funcionário russo, sem divulgar detalhes.

Lavrov visitou a Venezuela em abril de 2023, quando convidou o governo do presidente Nicolás Maduro a “unir forças” para enfrentar as sanções dos Estados Unidos.

A relação Caracas-Moscou estreitou-se durante o governo do presidente Hugo Chávez (1999-2013). Os dois países assinaram 430 acordos que incluem as áreas de mineração, gás, petróleo e turismo, que permitiram a chegada de milhares de russos ao país caribenho.

Parte do alcance dessa “cooperação de alto nível” incluiu a compra de armas e equipamento militar russos concretizada pela Venezuela por centenas de milhões de dólares até ao fim da bonança econômica, em 2014.

Após visitar a Venezuela, Lavrov segue para o Brasil, onde participará do encontro de chanceleres do G20.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias