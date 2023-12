Venezuela e espanhola Repsol assinam acordo para renovar termos de exploração de petróleo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 16:14 Para compartilhar:

A petroleira estatal venezuelana PDVSA e a espanhola Repsol assinaram nesta segunda-feira, 18, um acordo para a administração da sociedade mista Petroquiriquire, além de outros termos. Em sua conta na rede social “X”, a PDVSA disse que a medida ocorre para contribuir para a promoção e crescimento da indústria petrolífera venezuelana. A Petroquiriquire é composta em 60% pela Corporación Venezolana de Petróleo e em 40% pela Repsol.

“É importante destacar que este acordo constitui um modelo de negócio com premissas semelhantes ao arquivo documental das joint ventures com a Chevron, que foi assinado em 2 de dezembro de 2022”, lembra a PDVSA, em comunicado.

Francisco José Gea, administrador solidário da Repsol Exploración, S.A. afirmou que “esta assinatura significa mais um passo na relação e no compromisso que a Repsol tem demonstrado com este país, não só com a Indústria, mas com a sociedade que nos acolhe. Este acordo impulsiona a indústria, a sociedade e a relação entre Repsol e PDVSA; entre Espanha e Venezuela”.

