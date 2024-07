Venezuela decide entre continuidade e mudança em eleição tensa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/07/2024 - 17:34 Para compartilhar:

Os venezuelanos votam neste domingo (28) em uma eleição presidencial tensa e crucial, com o alerta do presidente Nicolás Maduro de que os resultados devem ser “respeitados” e a declaração de seu principal adversário, Edmundo González Urrutia, de que defenderá “até o último voto”.

Esta eleição decide entre a continuidade do chavismo, no poder há 25 anos, ou a mudança prometida por uma oposição unida depois de ter sido marginalizada em outras eleições, incluindo a última presidencial em 2018.

Maduro, de 61 anos e na presidência desde 2013, declarou ao votar que “o que afirmar o árbitro eleitoral será reconhecido, e não apenas reconhecido, mas defendido”, em referência ao Conselho Nacional Eleitoral, com tendência governista.

“Reconheço e reconhecerei o árbitro eleitoral, os boletins oficiais e farei com que sejam respeitados”, disse Maduro após votar em Caracas, 20 minutos após a abertura dos locais de votação às 6h (7h de Brasília).

“Estamos preparados para defender até o último voto”, garantiu González Urrutia, de 74 anos e representante da carismática e popular líder da oposição María Corina Machado, que foi impedida de concorrer devido a uma inabilitação política.

“Confiamos nas nossas Forças Armadas para respeitar a decisão do nosso povo”, acrescentou.

Machado adiantou que até as 13h locais, 42,1% do eleitorado já havia votado, o que equivale a cerca de 9 milhões de pessoas.

“Estamos vendo uma participação apoteótica e me sinto muito orgulhosa. Estamos concretizando um sonho e uma luta pela liberdade”, afirmou Machado à imprensa após votar em Caracas.

Quase 21 milhões de pessoas estão registradas para votar, entre uma população de 30 milhões, mas os analistas calculam que podem comparecer às urnas apenas 17 milhões que estão na Venezuela e não migraram. O voto não é obrigatório.

– “Sair para votar com segurança” –

Maduro aspira um terceiro mandato de seis anos no momento em que o país tenta sair de uma profunda crise econômica e humanitária que contraiu o Produto Interno Bruto (PIB) em 80% no período de 10 anos e empurrou mais de sete milhões de pessoas para o êxodo, segundo dados da ONU.

“Espero que os resultados e a vontade do povo sejam respeitados”, disse Erys Berríos, de 41 anos, em uma longa fila no bairro de Petare, antes de votar em González Urrutia.

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, encarregado do processo eleitoral, declarou que “o povo venezuelano pode sair para votar com segurança porque as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas a garantem”.

Os locais de votação permanecerão abertos até as 18h (19h de Brasília), mas o período pode ser prolongado em caso de necessidade.

– “Paz ou guerra” –

“Paz ou guerra”, declarou Maduro há alguns dias, ao definir o que, na opinião dele, está em disputa nesta eleição. Antes, o chavista alertou que uma vitória da oposição pode provocar um “banho de sangue”, o que rendeu críticas dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Chile, Gabriel Boric, entre outros.

Uma pequena delegação do Centro Carter está presente no país e indicou que não tem capacidade de fazer uma “avaliação integral do processo de votação, contagem e tabulação”, como pretendia fazer a União Europeia, excluída como observadora no final de maio. Também foi impedida a entrada no país de parlamentares europeus e ex-presidentes latino-americanos convidados pela oposição.

O processo eleitoral é automatizado, com resultados centralizados pelo Conselho Nacional Eleitoral, cuja diretoria tem cinco integrantes, três ligados ao chavismo e dois à oposição.

Seu presidente, Elvis Amoroso, acusou a oposição de “conspirar” contra as eleições e de tentar adiantar os resultados antes do primeiro boletim, o que é ilegal.

“Vamos esperar pelos resultados que chegam do CNE”, respondeu González. “No entanto, também temos os nossos próprios métodos e mecanismos para conhecer o andamento do processo eleitoral de hoje. Vamos esperar que o divulguem e caso contrário teremos a oportunidade de fazê-lo”, acrescentou.

– Advertência dos EUA –

A organização das eleições é resultado de um acordo entre governo e oposição promovido pelos Estados Unidos.

Para estimular as eleições, Washington flexibilizou as sanções que impôs ao país em 2019, depois que não reconheceu a reeleição de Maduro um ano antes por suspeitas de fraude.

O governo Maduro atribui às sanções o colapso da economia do país, grande produtor de petróleo, que possui as maiores reservas do mundo e no auge chegou a produzir 3,5 milhões de barris por dia, contra menos de um milhão atualmente.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, fez um apelo em Tóquio para que o “processo democrático” seja respeitado. “O povo venezuelano merece uma eleição que reflita realmente sua vontade”, afirmou.

A maioria das pesquisas aponta a vantagem da oposição, mas alguns analistas alertam que a diferença entre Maduro e González Urrutia pode ser pequena.

As pesquisas indicam que um índice de participação elevado aumenta as probabilidades de triunfo da oposição.

bur-nn/jt/lbc/zm/fp/yr/ic/am