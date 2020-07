Venezuela convoca eleições legislativas para 6 de dezembro

CARACAS, 02 JUL (ANSA) – O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela confirmou para 6 de dezembro a data das eleições para renovar a Assembleia Nacional, única instituição do país controlada pela oposição.

Segundo a presidente do CNE, Indira Alfonzo, a convocação do pleito foi aprovada por unanimidade pelos membros do conselho.

As candidaturas poderão ser apresentadas entre 10 e 19 de agosto, e a Assembleia Nacional terá seu número de assentos ampliado de 167 para 277.

O parlamento unicameral do país é presidido pelo opositor Juan Guaidó, que se autoproclamou chefe de Estado interino em janeiro de 2019, por considerar a reeleição de Nicolás Maduro, no ano anterior, ilegítima.

Hoje, no entanto, a Assembleia Nacional possui caráter meramente simbólico, já que teve suas funções suplantadas pela Assembleia Constituinte eleita pelo chavismo em 2017. A oposição já anunciou um boicote ao pleito e acusa Maduro de convocar uma eleição sem garantir condições mínimas de transparência, enquanto o presidente afirma que “não há desculpas” para não participar da disputa. (ANSA)

