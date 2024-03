Venezuela convida UE como observadora das eleições presidenciais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/03/2024 - 14:51 Para compartilhar:

A autoridade eleitoral venezuelana informou, nesta quinta-feira (7), que convidou a União Europeia como observadora das eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro deve tentar a reeleição.

Os membros do bloco foram convidados a participar “como observadores eleitorais, desde que cumpram os requisitos e a normativa constitucional e legal estabelecida”, disse o presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, em uma declaração à imprensa.

A lista de convidados também inclui o Centro Carter, as Nações Unidas, a Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), os Brics, a Comunidade do Caribe (Caricom), a União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uiores) e a União Africana.

Faltam menos de cinco meses para as eleições presidenciais. Segundo especialistas, o prazo dificultaria uma missão de observação do bloco, que ainda não se pronunciou sobre o assunto.

A participação europeia faz parte do acordo assinado pelo governo e pela oposição, em outubro passado em Barbados, parte do mecanismo de diálogo mediado pela Noruega.

Uma missão da UE foi enviada nas últimas eleições, em 2021, quando foram escolhidos prefeitos e governadores.

Durante o período, foram identificadas melhorias no sistema de votação, mas também irregularidades, como o uso de recursos públicos na campanha, a “arbitrária” suspensão de candidatos e a instalação de postos de controle do partido do governo nos centros de votação.

A presença da UE no país terminou abruptamente, depois de Maduro rotular os observadores como “inimigos” e “espiões”.

Maduro aparece como o candidato natural do chavismo. Enquanto isso, crescem as dúvidas sobre a candidata da oposição, já que María Corina Machado, vencedora das primárias da principal coalizão opositora, foi inabilitada de exercer cargos públicos por 15 anos.

O prazo para registro de candidaturas foi estabelecido entre 21 e 25 de março.

