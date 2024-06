Venezuela convida países dos Brics+ como observadores na eleição

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/06/2024 - 14:01 Para compartilhar:

CARACAS, 20 JUN (ANSA) – A Venezuela convidou os países que fazem parte dos Brics+ como observadores para as próximas eleições presidenciais de 28 de julho.

A informação foi divulgada pelo vice-ministro das Relações Exteriores para a América Latina, Rander Peña, em um vídeo publicado no X (antigo Twitter).

A iniciativa foi tomada pela Rússia, presidente de turno do grupo, para que todos os países do bloco acompanhem o pleito.

O convite foi formulado no plenário do Fórum Internacional dos Partidos Políticos dos países do Brics+, em Vladivostok.

Durante sua participação no fórum, Peña reafirmou o interesse da Venezuela em ingressar no grupo.

Nesta quinta-feira (20) a Comissão Parlamentar Mista da União Europeia aprovou, por unanimidade, o pedido para permitir a participação de observadores europeus nas eleições presidenciais venezuelanas de 28 de julho.

A proposta inicial do Partido Popular Europeu (PPE) pedia, entre outras coisas, a promoção do diálogo com os grupos de oposição.

A iniciativa também contou com o apoio das siglas europeias de oposição.

Em maio, o Conselho Nacional Eleitoral de Caracas havia decidido excluir a missão de observação da UE após o bloco ter determinado sanções individuais contra cerca de 50 oficiais do país, denunciando um “comportamento hostil”. (ANSA).