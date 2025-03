Venezuela chama de ‘bravatas’ advertências de Rubio sobre Guiana

O chanceler da Venezuela, Yván Gil, tachou, nesta quinta-feira (27), de “bravatas” as advertências do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, sobre as “consequências” para qualquer ação de seu país contra a vizinha Guiana em sua reivindicação territorial do Essequibo, região rica em petróleo.

“Marco Rubio não nos surpreende. Conhecemos esse velho roteiro de ameaças e bravatas com o qual um complexado pretende assustar povos soberanos”, disse Gil, em mensagem divulgada pelo Telegram. “Não precisamos, nem procuramos conflitos, mas tampouco vamos permitir que interesses externos tentem reescrever a realidade sobre o nosso Essequibo (…) Tire seu nariz dessa controvérsia!”, acrescentou.

erc/dga/mvv