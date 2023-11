Venezuela arranca empate contra o Peru (1-1) em Lima e é 4ª nas Eliminatórias

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2023 - 1:49 Para compartilhar:

A Venezuela arrancou um empate em 1 a 1 contra o Peru nesta terça-feira (21), em Lima, na partida que encerrou a sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e defendeu sua surpreendente quarta colocação, na zona de classificação direta.

O Peru abriu o placar por meio de Yoshimar Yotún aos 17 minutos, desviando de cabeça um cruzamento da direita do meio-campista João Grimaldo. Foi o primeiro gol peruano nas eliminatórias, comemorado a plenos pulmões pelos milhares de torcedores presentes no Estádio Nacional.

Mas no início do segundo tempo (54′) Jefferson Savarino empatou para a ‘Vinotinto’ chutando de primeira após receber na área um cruzamento rasteiro da direita.

A Argentina lidera com 15 pontos seguida pelo Uruguai com 13. A Venezuela, com 9 pontos, é a quarta, enquanto o Peru é o lanterna com apenas dois.

Os venezuelanos, que jamais disputaram uma Copa do Mundo, voltam a campo nas Eliminatórias no dia 5 de setembro de 2024, quando enfrentam a Bolívia fora de casa. Depois, no dia 10 do mesmo mês, recebem o Uruguai.

Já o Peru joga como anfitrião contra a Colômbia (dia 5) e como visitante contra o Equador (dia 10).

— Resultados da 6ª rodada e classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026:

– Terça-feira:

Equador – Chile 1 – 0

Paraguai – Colômbia 0 – 1

Uruguai – Bolívia 3 – 0

Peru – Venezuela 1 – 1

Brasil – Argentina 0 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Argentina 15 6 5 0 1 8 2 6

2. Uruguai 13 6 4 1 1 13 5 8

3. Colômbia 12 6 3 3 0 6 3 3





4. Venezuela 9 6 2 3 1 6 3 3

5. Equador 8 6 3 2 1 5 3 2

6. Brasil 7 6 2 1 3 8 7 1

7. Paraguai 5 6 1 2 3 1 3 -2

8. Chile 5 6 1 2 3 3 7 -4

9. Bolívia 3 6 1 0 5 4 14 -10

10. Peru 2 6 0 2 4 1 8 -7

