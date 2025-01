Venezia cede goleiro brasileiro Bruno Bertinato à Portuguesa

VENEZA, 13 JAN (ANSA) – O Venezia, vice-lanterna da Série A do Campeonato Italiano, cedeu em definitivo o goleiro brasileiro Bruno Bertinato para a Portuguesa, que se tornou uma sociedade anônima do futebol (SAF) e tenta se reforçar para disputar a primeira divisão do Paulistão.

Bertinato, 26 anos, chegou ao clube italiano em 2019, mas fez apenas 13 partidas com a camisa do Venezia, sendo 12 pela Série B e uma pela Copa da Itália, e não entra em campo desde dezembro de 2023.

Naquela temporada, o brasileiro fez nove jogos na segunda divisão da Itália e contribuiu para a promoção do clube veneziano para a Série A.

Bertinato também tem passagens por empréstimo por Vis Pesaro e Lecco, que disputam a terceira divisão italiana. (ANSA).