Veneza sediará evento beneficente em apoio ao combate à Aids

ROMA, 25 JUL (ANSA) – O prestigiado evento beneficente da amfAR, fundação para a pesquisa da Aids, será realizado novamente em Veneza, no norte da Itália, no próximo dia 3 de setembro.

O amfAR Gala 2023 ocorrerá em conjunto com o Festival Internacional de Cinema de Veneza e promoverá uma noite exclusiva no “La Misericordia”, com um show musical, um coquetel, um jantar de gala e um leilão ao vivo de obras de arte contemporâneas.

“Estamos entusiasmados em retornar a Veneza para o que promete ser uma noite festiva e para arrecadar dinheiro para avançar em nossa pesquisa de cura do HIV que salva vidas”, disse Kevin Robert Frost, CEO da amfAR.

“Somos profundamente gratos aos nossos presidentes, patrocinadores e apoiadores generosos por tornarem esta noite possível. Além de receber calorosamente o apoio da Mastercard, estamos em dívida com nossos bons amigos do Red Sea Film Festival e da Chopard por sua generosidade contínua”, acrescentou.

A edição deste ano na cidade italiana tem como parceiros a Mastercard, anfitriã, e o Red Sea Film Festival, com a Chopard como patrocinador principal. Já o San Clemente Palace é um parceiro oficial do hotel. O evento também será apoiado pela Campari, Boroli Wines e Rumor Rosé.

No início deste mês, a amfAR concedeu novos subsídios totalizando US$ 2,4 milhões para grupos de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa que trabalham em diversas abordagens inovadoras para o tratamento do HIV.

Recentemente, inclusive, foi anunciado que uma sexta pessoa pode ter sido curada por meio de um transplante de células-tronco.

Este é um momento de grande progresso na pesquisa da AIDS, possibilitado em parte por eventos como o amfAR Veneza. (ANSA).

