Veneza recebe delegação de Venda Nova do Imigrante

VENEZA, 9 SET (ANSA) – O secretário regional para os Vênetos no Mundo, Cristiano Corazzari, recebeu nesta segunda-feira (9) no Palazzo Balbi, em Veneza, uma delegação de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, que está na cidade por ocasião dos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

A comitiva vendanovense deverá fechar um pacto de amizade com Castelminio di Resana, na província de Treviso, no decorrer do Palio della Polenta, que começou no último sábado (7) e vai até o dia 15 de setembro.

A iniciativa estabelece um avanço do projeto de pesquisa “Ouro Amarelo”, promovido pelo Centro de Estudos das Grandes Migrações, que analisa as rotas do milho e as Festas da Polenta de Venda Nova do Imigrante e de Castelminio di Resana.

“O encontro é de particular importância, tanto para comemorar os 150 anos da imigração para o Brasil, quanto porque marca um passo significativo em direção a uma cooperação mais estreita e proveitosa entre a nossa região e o estado do Espírito Santo”, disse Corazzari.

“Temos consciência da importância de fortalecer os laços entre nossas comunidades, tanto cultural quanto economicamente, lembrando que Brasil e Itália têm uma história comum que remonta a séculos e hoje estamos determinados a renovar e fortalecer esse vínculo histórico”, acrescentou. (ANSA).