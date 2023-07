Veneza pode ganhar teleférico entre aeroporto e centro histórico

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 13:50 Compartilhe

VENEZA, 26 JUL (ANSA) – As autoridades de Veneza estudam construir um teleférico entre seu aeroporto e o centro histórico, o que poderia facilitar o deslocamento de passageiros que chegam de avião a uma das joias turísticas da Itália.

O Aeroporto Internacional Marco Polo fica a cerca de 13 quilômetros da Estação Santa Lucia e está conectado ao coração da cidade por via rodoviária e marítima.

Segundo a Save, empresa que administra o aeroporto, a hipótese de construção de um teleférico está inserida nos debates sobre o plano de desenvolvimento de Veneza para 2037.

“Estamos interessados em propor uma hipótese de conexão alternativa por meio de transporte por cabos entre o aeroporto e a cidade histórica”, afirmou a Save.

Neste momento, no entanto, não há nenhum projeto definido nem data prevista de inauguração. Atualmente, para chegar ao centro histórico de Veneza, os passageiros do aeroporto precisam pegar carro ou ônibus até as proximidades da Estação Santa Lucia ou um barco até o bairro de Cannaregio. (ANSA).

