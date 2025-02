Veneza lança mascote para promover taxa de acesso para turistas

VENEZA, 10 FEV (ANSA) – A cidade de Veneza anunciou nesta segunda-feira (10) o lançamento do mascote que acompanha a campanha de comunicação para promover o ticket de acesso para visitar o centro histórico da lagoa, um dos destinos mais cobiçados da Itália, em 2025.

Trata-se de “Rivo”, nome emprestado da palavra dialetal para o verbo “chegada”, que se apresenta como um guia especialista da cidade de Veneza, que gosta de se organizar com antecedência para aproveitar o momento, distanciando-se da correria e da ideia de conhecer uma cidade que não é respeitada.

O mascote terá uma voz clara e em todos os idiomas, graças à Inteligência Artificial (IA), para aconselhar e esclarecer os turistas que chegarão à cidade. Ele comunicará informações úteis respondendo às perguntas mais frequentes, especificando que Veneza está pronta para receber e não rejeitar visitantes, respeitando sempre as regras.

Rivo também será o testemunho da gráfica do cartaz que, com a mesma moldura e fonte, garantirá a continuidade comunicativa.

A campanha de comunicação, idealizada pelo segundo ano consecutivo pela Crafted, foi apresentada em Milão, no International Tourism Exchange, pelo conselheiro de Turismo do Município de Veneza, Simone Venturini, e pelo diretor de operações do Vela spa, Fabrizio D’Oria.

A reintrodução da taxa de acesso entrará em vigor pela segunda vez, após ter sido testada na cidade entre abril e julho de 2024, como uma medida que busca combater o turismo predatório e melhorar a convivência entre moradores e viajantes. A contribuição de entrada foi praticada de maneira experimental durante 29 dias não sequenciais entre 25 de abril e 14 de julho, sobretudo finais de semana, com o valor de cinco euros (R$ 31). Já o teste de 2025 inclui 54 dias em vez dos 29 do ano passado e começará de 18 de abril a 4 de maio e continuará em maio e julho.

Quem reservar a entrada com até quatro dias de antecedência pagará os mesmos cinco euros de 2024, mas quem decidir de última hora terá de desembolsar o dobro do valor. A taxa será cobrada das 8h30 às 16h (horário local).

“Veneza está na vanguarda no combate ao overtourism, e a possibilidade de reserva do teste de 2024 nos permitiu ter os números de presenças nesta cidade. O teste funcionou e nos levou a aumentar os dias”, explicou Venturini.

Segundo ele, “o objetivo é sempre o mesmo: definir um novo sistema para gerenciar os fluxos turísticos e desencorajar o turismo diário em Veneza em certos períodos, em linha com a sensibilidade e a singularidade da cidade, para garantir o total respeito que ela merece”. (ANSA).