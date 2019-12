Veneza entra em estado de alerta por nova maré alta

VENEZA, 24 DEZ (ANSA) – Ainda se recuperando das piores inundações registradas nos últimos anos, o centro histórico de Veneza, na Itália, teve nesta terça-feira (24) uma nova “acqua alta” e deixou a cidade em alerta.

Por volta de 8h45 (horário local), a maré atingiu 139 centímetros acima do nível médio da água, índice que é suficiente para alagar 59% da região, segundo relatado pelo Centro Municipal de Previsão e Relatório de Marés. Durante a madrugada, por volta das 4h, as sirenes chegaram a soar para alertar os venezianos da iminência de um novo pico de água, com máxima de 140 centímetros. No último fim de semana, a cidade registrou uma maré alta de 150 centímetros. Desde então, as previsões têm deixado Veneza em alerta já que uma maré de 150 centímetros é suficiente para inundar 70% do centro histórico, de acordo com os dados. A expectativa é de que o nível da água comece a cair a partir de amanhã (25), quando é esperado uma maré de 120 centímetros, às 9h30 da manhã. A onda de mau tempo também deixou em alerta regiões na Campânia, Sardenha, nas Ilhas Eólias, e próximas ao rio Po, em Turim, principalmente devido ao vento forte e as fortes tempestades. Já em Brescia, cinco famílias tiveram que abandonar suas casas após um deslizamento de terra. (ANSA)