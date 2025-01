Veneza e Roma estão entre os 10 destinos mais românticos

ROMA, 24 JAN (ANSA) – Por ocasião do “Dia de São Valentim”, ou “Dia dos Namorados”, celebrado na Itália e em boa parte do Hemisfério Norte, o serviço online de reservas de hotéis Booking.com elaborou um ranking dos 10 destinos mais românticos do mundo.

A lista, com base em análises dos lugares que registraram maior aumento nas buscas, inclui as cidades italianas de Veneza e Roma entre os destinos favoritos dos casais.

Entre 28 de novembro e 5 de dezembro do ano passado, o site entrevistou casais que escolheram e reservaram suas estadias de 14 a 16 de fevereiro para revelar as tendências fascinantes que vão desde destinos icônicos até algumas surpresas verdadeiramente inesperadas.

Entre os destinos inusitados está Fukuoka, no Japão, que é o destino preferido dos casais apaixonados e que teve um aumento de 551% nas buscas online, seguido da capital húngara Budapeste, com um boom de 130%.

Em terceiro lugar está Atenas, na Grécia, com um crescimento de 115% nas pesquisas, seguida por Veneza, na Itália, a quarta cidade mais romântica do mundo, com um aumento de 112%.

Na sequência aparecem a praia de Patong, na Tailândia (+110%), Cracóvia, na Polônia, (108%) e Florianópolis, no Brasil, (+106%).

A capital italiana, Roma, ocupa a oitava posição no ranking, com um aumento de 106% nas buscas como destino para passar o “Dia dos Namorados”. Completam o Top 10 Hurghada, destino de praia no Egito, e Paris – ambas registraram aumento de 101% nas buscas.

