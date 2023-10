++ Veneza decreta 3 dias de luto após acidente de ônibus ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2023 - 11:01 Compartilhe

VENEZA, 4 OUT (ANSA) – O prefeito de Veneza, Luigi Brgnaro, decretou nesta quarta-feira (4) luto oficial de três dias no município, até a próxima sexta (6), pela trágica queda de um ônibus de um viaduto no bairro de Mestre, no qual 21 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas.

Segundo a prefeitura, até ao final do funeral das vítimas, a bandeira de Veneza ficará exposta a meio mastro em todos os edifícios municipais, juntamente com a bandeira da Itália e da União Europeia.

Nas sedes municipais de Ca’ Farsetti, em Veneza, e via Palazzo, em Mestre, livros de condolências vão ficar disponíveis para os cidadãos expressarem as suas condolências. (ANSA).

