Veneza conclui identificação de vítimas da queda de ônibus

04/10/2023 - 17:01

VENEZA, 4 OUT (ANSA) – Médicos e investigadores tiveram que enfrentar um trabalho difícil e triste nos necrotérios dos hospitais para dar nomes a todas as 21 vítimas do desastre de Mestre, em Veneza.

Um dia após a queda de um ônibus sobre binários de ferrovia, a prefeitura de Veneza anunciou nesta quarta-feira (4) que todos os corpos foram identificados.

“Estamos diante de um massacre de jovens”, disseram imediatamente ontem à noite (3), sob o viaduto de Vempa, os socorristas que retiraram os corpos, carbonizados ou dilacerados, do ônibus que caiu de 10 metros, pegando fogo ao atingir o solo.

Entre as vítimas, o motorista de 40 anos era o único italiano. Colegas de trabalho lamentaram a morte e disseram que ele era um condutor especialista, e trabalhava com ônibus há sete anos.

Os passageiros eram todos estrangeiros, incluindo muitos jovens.

A vítima mais nova é uma criança de apenas um ano e meio, seguida de outra com idade entre 11 e 12 anos.

Há também duas jovens mulheres, uma de 28 e uma de 30 anos.

Das 21 vítimas, nove são de nacionalidade ucraniana, além de quatro romenos, três alemães, dois portugueses, um croata e um sul-africano.

Entre os feridos estão dois irmãos, de três e 13 anos de idade. A mãe deles, austríaca, estaria entre os mortos.

Até o momento, a lista de vítimas não foi divulgada.

“Dar uma identidade às vítimas é difícil. Muitos não tinham documentos. Há familiares procurando entes na cidade, mas é difícil dar nomes com certeza.

Confiei essa tarefa à medicina legal e à polícia científica, para que, se necessário, recorramos ao exame de DNA”, disse o chefe do Ministério Público de Veneza, Bruno Cherchi.

Investigação Até o momento, o inquérito que investiga o caso trabalha com duas hipóteses principais: ou uma simples manobra problemática, que acabou mal por haver outro ônibus ao lado e pelo mau estado do guarda-corpo; ou um mal súbito do motorista.

“No momento não há investigados. O guarda-corpo, a área da queda e o veículo em si estão isolados por enquanto”, disse Bruno Cherchi. Também foi apreendido o tacógrafo do veículo, uma espécie de “caixa preta” dos ônibus. (ANSA).

