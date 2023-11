Veneza avalia usar falcões para espantar gaivotas ‘pickpocket’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/11/2023 - 19:01 Para compartilhar:

ROMA, 28 NOV (ANSA) – Hotéis em Veneza avaliam usar falcões para afastar gaivotas e pombos que incomodam os turistas, segundo afirmou a Associação de Hoteleiros de Veneza (AVA) nesta terça-feira (28).

A AVA disse que os falcões já foram usados com sucesso para afastar as aves indesejadas em um cemitério local.

No entanto, um guia sobre como conviver com as gaivotas foi publicado pela empresa de resíduos de Veneza, Veritas, e pelo consórcio de estudos do sistema de lagoas Corila.

O guia inclui estratégias para que os turistas lidem com gaivotas “pickpocket” que roubam seus sanduíches e outras comidas.

Estima-se que haja cerca de 2 mil gaivotas residentes na icônica cidade italiana.

Em setembro, centenas de cartazes foram afixados alertando para gaivotas agressivas que andam atacando e furtando comida das mãos dos transeuntes.

Os alertas foram colados nos cestos de lixo das ruas, avisando residentes e turistas sobre o risco cada vez mais frequente de ataques do alto cometidos pelos pássaros. (ANSA).

