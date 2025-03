Veneza abre reservas de taxa de acesso para turistas

VENEZA, 18 MAR (ANSA) – A cidade de Veneza lançou nesta terça-feira (18) um portal online para turistas reservarem suas visitas ao centro histórico, um dos destinos mais cobiçados da Itália, nos dias em que será preciso pagar taxa de acesso de até 10 euros.

A reintrodução da taxa de acesso busca combater o turismo predatório e melhorar a convivência entre moradores e viajantes e é retomada após o teste na cidade durante 29 dias entre abril e julho do ano passado.

Neste ano, porém, a tarifa será cobrada em 54 dias, começando pelo período entre 18 de abril e 4 de maio. O calendário ainda incluirá o feriado da Festa da República, em 2 de junho, e todas as sextas-feiras, sábados e domingos até 27 de julho.

Quem reservar a entrada com até quatro dias de antecedência pagará os mesmos cinco euros de 2024, mas quem decidir de última hora terá de desembolsar o dobro do valor.

No portal – disponível no link https://cda.ve.it/it/ – será possível reservar, efetuar pagamentos e solicitar eventuais isenções.

Assim como no ano passado, a taxa atingirá apenas viajantes que não pernoitarem no centro histórico de Veneza, e há isenções para moradores da região do Vêneto, menores de 14 anos, trabalhadores pendulares e estudantes.

O município, um dos principais pontos turísticos da Itália, decidiu retomar a cobrança da taxa para tentar limitar os impactos das viagens “bate e volta” à “cidade flutuante”, que há anos sofre com o turismo de massa e o esvaziamento populacional.

Inclusive, Veneza é palco recorrente de protestos contra maus hábitos de turistas, como urinar na rua, mergulhar em canais e fazer piqueniques em pontes. (ANSA).