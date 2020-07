Vêneto tem foco de Covid após infectado sair de isolamento

VENEZA, 4 JUL (ANSA) – Um novo surto do coronavírus Sars-CoV-2 identificado no Vêneto, norte da Itália, após um homem infectado sair do isolamento tem provocado revolta no governo da região, que reforçará as medidas de prevenção à Covid-19 a partir da próxima semana. Durante coletiva de imprensa extraordinária neste sábado (4), o governador do Vêneto, Luca Zaia, afirmou que um novo decreto-lei restritivo será apresentado na segunda-feira (6) em decorrência de “comportamentos imprudentes de muita gente”.

Segundo o político italiano, o novo surto de coronavírus foi “desencadeado por um empresário de Vicenza que retornou da Bósnia e levou o Vêneto de baixo risco para alto risco”. O homem voltou para a Itália para trabalhar e testou positivo para a Covid, mas ao receber o resultado do exame se recusou a hospitalização e não cumpriu a quarentena, participando de uma festa e até mesmo de um funeral. Ele teria sido contaminado por um sérvio, que morreu na última quarta-feira (1º). Ao todo, mais cinco pessoas foram infectadas com a doença e outras 89 estão em isolamento domiciliar.

“Continuando nesse ritmo, não devemos nos perguntar se o vírus voltará em outubro, porque já o temos aqui”, alertou Zaia, enfatizando que, se dependesse dele, “diante de certos comportamentos, previa a prisão”.

“Não podemos permitir a propagação do vírus devido à irresponsabilidade de alguém. O que aconteceu, é muito sério”, completou visivelmente irritado.

De acordo com o governador da região italiana, o Ministério Público de Vicenza abrirá uma investigação para avaliar “qualquer perfil de culpado por parte da pessoa que, apesar de saber que era positivo [para Covid-19], espalhou a infecção no Vêneto”. (ANSA)

