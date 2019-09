Vendido pelo Fluminense, Pedro vai a CT se despedir dos companheiros

Vendido pelo Fluminense à Fiorentina no fim da janela de transferências internacionais, Pedro esteve ontem no centro de treinamento tricolor para se despedir dos ex-companheiros e funcionários. O atacante de 22 anos se apresentará ao novo clube nos próximos dias.

Na noite de terça-feira, Pedro publicou nas redes sociais uma mensagem de despedida aos torcedores do Fluminense e agradeceu ao clube que o revelou.

“Obrigado, Fluminense. Sem você nenhum sonho se tornaria realidade”, escreveu o jogador, que também explicou um pouco a negociação e a escolha pela Fiorentina entre outras propostas.

Atacante Pedro foi ao CT do Fluminense se despedir de jogadores e funcionários – LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE

“Foi tudo muito rápido. Meu estafe trouxe a proposta, eu me reuni com meus familiares, vimos a melhor proposta esportiva para mim e definimos a melhor opção. Graças a Deus deu tempo de fechar com a Fiorentina. É um passo muito importante para mim. Fico feliz com esse momento. Espero dar meu melhor a esse novo clube”.

Com negociação, o Fluminense vai ganhar 8 milhões de euros (cerca de R$ 36,3 milhões) e manterá 10% dos direitos econômicos de Pedro.