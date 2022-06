Vendido ao Grupo City, Sávio deixa o campo emocionado após virada do Atlético-MG Atleta deixará a equipe com a abertura da janela de transferências, em julho

Na noite deste sábado, de virada, o Atlético-MG venceu o Fortaleza, pelo placar de 3 a 2, no Mineirão. Com o resultado, o time alvinegro se aproximou dos líderes da competição, com 24 pontos ganhos.





Mais do que isso, o resultado foi improvável, visto que o time comandado por Turco Mohamed perdia por 2 a 0 até os trinta minutos da etapa final. A virada aconteceu nos acréscimos, com um gol de cabeça marcado por Eduardo Vargas.

Sob efeito do resultado, ao fim do jogo, o que se via no Mineirão era uma sinergia entre equipe e torcida. Jogadores como Rubens e Sávio deixaram o campo visivelmente emocionados.

O atacante, inclusive, deve ter feito, nesta noite seu último jogo em casa pelo Galo. Sávio, de 18 anos de idade, está vendido ao Grupo City e deixará o Atlético-MG com a abertura da janela de transferências, no próximo mês.

Nesse período, o Alvinegro também reforçará seu elenco. Os atacantes Alan Kardec, já anunciado, e Cristian Pavón, que ainda cumpre contrato com o Boca Juniors devem ser contratações. O Atlético-MG também oficializou o retorno do zagueiro Jemerson, de 29 anos.

