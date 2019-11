RJ: Vendedora é assassinada no dia do aniversário pelo ex

Rio – Uma vendedora foi morta pelo ex-companheiro, na noite desta quinta-feira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Adriana Valério foi assassinada no dia em que completava 35 anos e Lucas Lopes é apontado como autor do crime. O homicídio aconteceu por volta das 21h, na casa dela, na Rua Argentina, no Centro do município.

De acordo com testemunhas, Adriana e Lucas se desentenderam, quando ele a matou. Ela tinha três filhos pequenos (duas meninas e um bebê), que estavam em casa no momento do crime. O homem conseguiu fugir.

Uma amiga que não quis se identificar disse que Lucas já fez parte do tráfico de drogas da comunidade Gogó da Ema, mas estaria afastado do crime. Desde então, ele frequentava uma igreja evangélica, a mesma que Adriana, descrita como uma mulher de “‘personalidade forte”‘, se dedicava. Os dois já chegaram a morar juntos.

DESABAFO NAS REDES

Na quinta-feira da semana passada, Lucas compartilhou uma mensagem no Facebook, onde refletia sobre solidão e saudade.

“Momentos que vivo, olho e não vejo nada além de solidão. Tudo isso por atitudes e escolhas que fiz em minha juventude que tem me custado muito caro. Saudades do tempo de moleque na laje soltando pipa, olhando para aquele seu azul, olhando aquelas casas e senhando alto. Tudo se foi passou rápido de mais. Hoje choro de saudades daquele tempo. Das drogas tomaram isso de mim sem eu ver. Perdi família, perdi primos, amigos mais chegado do que irmãos. Agora olho pro céu e já não sou capaz de ver e ter os mesmos sonhos. Não deixe a droga roubar, tomar o tempo e o momento que você tem do lado das pessoas que você ama#SudadesdoTempodeMlk”, ele escreveu.

Também nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Adriana e compartilham fotos de Lucas para que ele seja encontrado.

“Mano como um cara pode fazer isso com uma mulher trabalhadora? Mina de dia vendia comida, à noite bala nas festas para sobreviver. Aí um fd* acaba com a vida da mulher assim, tinha que tomar uma rajada de tiro na cara, um vacilão desse. Adriana Valério fica na paz, amiga! Que Deus te bote em bom lugar. Obrigado por pouco tempo te feito parte da minha vida. Hoje era seu dia de felicidade, mas infelizmente acabou. Que Deus te receba de braços abertos”, um amigo lamentou.