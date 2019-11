Vendedor de balas tem dia amargo em Niterói

Rio – Na tentativa de vender balas numa barca que saiu da Praça XV em direção a Niterói, José Augusto dos Santos acabou imobilizado, algemado e detido por policiais militares, no último dia 29, ao chegar à Estação Arariboia. A truculência deixou marcas e ontem ele recorreu à UPA de Santa Luzia, em São Gonçalo, com fortes dores nas costas.

José foi autuado na 76ª DP (Centro de Niterói) por desacato, resistência e desobediência. “A dignidade do homem não está no que ele trabalha”, disse. É com a venda de balas que ele sustenta três filhos, sendo dois do primeiro casamento, e pagou curso para a mulher, Lidiomara, tornar-se professora.

Segundo José, assim que foi advertido por PMs de que era proibido o comércio ali, começou a recolher as balas. Os passageiros, então, passaram a defender o ambulante, o que teria irritado os policiais.

De acordo com José, quando a barca atracou em Niterói, os PMs o conduziram à delegacia. “Não me neguei a ir, mas eles começaram a me puxar. Pedi para não me tocarem, então eles começaram a me empurrar e me jogaram no chão quente, me sufocaram. Me senti muito humilhado”.

OAB reage ao ver imagens