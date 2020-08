Vendaval causou perdas nas cadeias de leite, suínos e aves, diz Epagri

São Paulo, 18 – A Epagri registra perdas nas cadeias produtivas de leite, suínos, aves, reflorestamento, alho, frutas, fumo, erva-mate, banana, palmito, arroz e plantas ornamentais com o vendaval que atingiu Santa Catarina nos últimos dias 14 e 15. Conforme levantamento divulgado nesta terça-feira, zonas rurais dos municípios de Água Doce, Ibicaré, Treze Tílias, Catanduvas, Vargem Bonita, Luzerna, Brunopólis, Tangará e Frei Rogério, no oeste do Estado, reportaram perdas em residências, galpões, implementos e equipamentos.

Irineópolis e Monte Castelo foram os municípios afetados no Planalto Norte, com destruição de residências, galpões, implementos e equipamentos. Na região, as produções atingidas fora as de fumo, leite, alho, erva-mate e reflorestamento.

Os prejuízos na agricultura do Litoral Norte abrangeram os municípios de Jaraguá do Sul, Massaranduba, São João do Itaperiú e Garuva. As atividades atingidas foram as produções de banana, palmito, arroz e plantas ornamentais, com a destruição de galpões e abrigos.

A Epagri está orientando os agricultores que têm cultivos financiados com custeio via Pronaf a acessarem o seguro agrícola Proagro. Também está sendo recomendado o uso das políticas públicas existentes para a reabilitação da infraestrutura, aproveitando o Plano Safra 2020/21.

Veja também