Vendas reais no varejo crescem 4,9% em janeiro, mostra índice da Cielo

SÃO PAULO (Reuters) – As vendas no varejo brasileiro cresceram 4,9% em janeiro frente ao mesmo período do ano passado, descontada a inflação, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que acompanha mensalmente números de 1,1 milhão de varejistas credenciados à maior empresa de meios de pagamentos do país.

Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, houve alta de 13,8%. Em ambos os casos, houve melhora em relação ao desempenho de dezembro de 2022, quando as vendas reais tiveram acréscimo de apenas 1,3% e as nominais, expansão de 10,2%.

Conforme a Cielo, a performance no primeiro mês de 2023 foi favorecida pelos efeitos de calendário, uma vez que o primeiro dia do ano caiu em um domingo, o que abriu espaço para um dia útil a mais que em janeiro de 2022, quando caiu em um sábado. Descontados tais efeitos, o crescimento real atingiu 4,5%.





“O mês apresentou bom desempenho”, avaliou Vitor Levi, superintendente de dados e inovação da Cielo, no comunicado com os dados, ressaltando que os três macrossetores registraram crescimento, com destaque para Serviços.

“Em parte, isso pode ser explicado pela onda da variante ômicron, que prejudicou os resultados em janeiro do ano passado e beneficiou o mês de janeiro deste ano na comparação. Este efeito fica mais claro quando observamos a queda sofrida pelo Setor de Drogarias e Farmácias”, explicou.

(Por Paula Arend Laier)

