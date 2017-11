Vendas pendentes de imóveis avançam 3,5% em outubro ante setembro nos EUA

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos tiveram alta de 3,5% em outubro, para 109,3, ante o mês anterior, mas recuaram 0,6% na comparação anual, de acordo com a Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta mensal menor, de 1,4%.

As vendas pendentes de imóveis aumentaram em parte por causa de um forte avanço nas vendas no sul do país, que se recupera agora de vários furacões que atingiram partes dessa área, como a Flórida e o Texas. Anteriormente, as vendas tiveram três meses seguidos de recuo.

O impulso nas vendas, porém, não foi suficiente para impedir que a atividade recuasse na comparação anual, diante do aumento nos preços no período. Fonte: Dow Jones Newswires.