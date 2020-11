Vendas pela internet nos EUA disparam com a “Black Friday”

As vendas por internet para as tradicionais ofertas da “Black Friday” nos Estados Unidos dispararam na sexta-feira, em plena pandemia, se transformando no segundo dia com mais vendas online no país, de acordo com dados publicados nesta sábado (28) pela empresa Adobe.

“Se trata do segundo maior dia de compras online na história dos Estados Unidos, depois da ‘Cyber Monday 2019’, que é a segunda-feira depois da ‘Black Friday'”, informou o comunicado da Adobe.

Os consumidores norte-americanos, que evitaram as lojas por medo do contágio da covid-19, gastaram 9 bilhões de dólares online na sexta-feira ou 6,3 milhões por minuto, 21,6% a mais que no mesmo dia do ano passado.

Além disso, 40% das compras foram feitas a partir de um smartphone.

Muitos consumidores buscaram apoiar os pequenos comerciantes online: suas vendas subiram 545% na sexta-feira em comparação a média diária do mês passado.

E segundo um estudo da Adobe, 44% dos consumidores planejavam apoiar os pequenos empreendimentos locais neste sábado e 38% disseram que farão as compras de Natal com estes estabelecimentos.

Na próxima segunda-feira (30), a “Cyber Monday” poderá tomar o primeiro lugar e se tornar o maior dia de compras online de todos os tempos nos Estados Unidos. Analistas acreditam que as vendas fiquem entre 10,8 e 12,7 bilhões de dólares.

