Vendas nos shoppings da Multiplan sobem 20,6% em março e 13,4% no 1tri22

As vendas totais dos shoppings da Multiplan atingiram R$ 1,4 bilhão em março. A cifra, recorde para o mês, representa alta de 20,6% em relação ao mesmo período de 2019 e de 231,2% ante março de 2021, segundo comunicado ao mercado divulgado nesta segunda, 4.

A empresa destaca que, com os resultados do mês passado, reportou R$ 4 bilhões em venda nos três primeiros meses de 2022 ante igual intervalo de 2019, crescimento de 13,4%. Esse foi o segundo trimestre consecutivo que a Multiplan divulgou números maiores do que no ano pré-pandemia.

“As vendas foram impulsionadas pela contínua melhora do desempenho dos lojistas e pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados em diversas cidades”, diz o comunicado da empresa.

Na semana anterior à flexibilização, as vendas estavam 19,0% acima das registradas na mesma semana de 2019 e, na semana após o relaxamento, ganharam mais tração e passaram a apresentar 25,1% de crescimento, um aumento de 612 p.b.

Os shoppings do Rio de Janeiro, primeira cidade a flexibilizar a obrigatoriedade no uso de máscaras, foram o destaque do trimestre, registrando 28,7% de crescimento em relação à 2019. Os estabelecimentos da Região Sul aparecem na sequência com avanço de 14,9% na mesma base comparativa.

