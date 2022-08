Vendas nos shoppings crescem 10,9% no Dia dos Pais, mostra Abrasce

Estadão Conteúdo 24/08/2022 - 11:57 Compartilhe

As vendas nos shoppings do País cresceram 10,9% no Dia dos Pais deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. O comércio nos shoppings movimentou R$ 4,2 bilhões, um montante R$ 400 milhões superior aos R$ 3,8 bilhões do ano passado.

Os dados fazem parte do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e divulgado nesta quarta-feira, 24.

A pesquisa leva em conta os dados de vendas entre 8 e 14 de agosto de 2022 na comparação com o mesmo período de 2021.

Também foi registrado crescimento de 8,8% nas vendas do Dia dos Pais na comparação com a mesma data comemorativa de 2019 (período anterior à pandemia, que afetou o setor).

O valor médio gasto pelos consumidores ficou estável na comparação do Dia dos Pais de 2022 com mesmo período de 2021, em R$ 193. Já em relação a 2019, houve alta de 10%

O presidente da Abrasce, Glauco Humai, afirmou que espera um segundo semestre bom para o setor de shoppings, ajudado pelo crescimento no fluxo de visitantes, bem como pelas datas fortes em termos de vendas, como Black Friday e Natal.