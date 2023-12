Vendas no varejo recuam 0,3% em outubro ante setembro, afirma IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2023 - 9:33 Para compartilhar:

As vendas do comércio varejista caíram 0,3% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira, 14 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio abaixo do piso das estimativas de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. O intervalo das projeções ia de queda de 0,2% a alta de 1,5%, com mediana positiva de 0,3%.

Na comparação com outubro de 2022, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 0,2% em outubro de 2023. Nesse confronto, as projeções iam de uma elevação entre 0,8% e 3,8%, com mediana positiva de 1,9%.

Quanto ao varejo ampliado – que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas caíram 0,4% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio perto da estimativa mais pessimista dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,5% a alta de 1,0%, com mediana positiva de 0,2%.

Na comparação com outubro de 2022, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 2,5% em outubro de 2023. Nesse confronto, as projeções variavam de uma elevação entre 1,3% e 5,0%, com mediana positiva de 3,4%.

