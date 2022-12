Vendas no varejo no Natal crescem 10,5%, mostra índice da Cielo

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/12/2022 - 19:59 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – As vendas do varejo no Natal de 2022 cresceram 10,5% ante mesmo período do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) que acompanha 1,1 milhão de varejistas credenciados à empresa de meios de pagamentos.

No comércio eletrônico, o faturamento aumentou 18,4%, enquanto no varejo físico houve alta de 10%, segundo os dados que consideram as vendas de 19 a 25 de dezembro.

Para o superintendente de dados e inovação da Cielo, Vitor Levi, o fato de o dia 25 de dezembro ter caído no domingo colaborou com o resultado.





“O consumidor teve a semana completa, incluindo o sábado, dia de vendas fortes, para poder realizar suas compras. Os segmentos dos presenteáveis tiveram grande destaque, como cosméticos e livrarias”, afirmou em nota.

Os melhores desempenhos foram registrados por turismo e transporte, com alta de 26,1% nas vendas, seguido por cosméticos e higiene pessoal (+23%), livrarias, papelarias e afins (+22%), óticas e joalherias (+17%) e drogarias e farmácias (+15,3%).

(Por Paula Arend Laier)

