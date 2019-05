Vendas no varejo ficam estáveis em abril ante março no Reino Unido

As vendas no varejo do Reino Unido ficaram estáveis em abril ante o mês anterior, informou nesta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam recuo de 0,2%.

Na comparação anual, as vendas no varejo tiveram crescimento de 5,2%. A expectativa dos economistas, nesse caso, era de alta menor, de 4,7%.

Na comparação mensal, as vendas de vestuário, especialmente online, ajudaram a compensar a queda nas vendas de lojas de departamento e de alimentos. Nos três meses até abril, as vendas no varejo tiveram alta de 1,8% na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Fonte: Dow Jones Newswires.