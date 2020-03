Vendas no varejo dos EUA caem 0,5% em fevereiro e frustram expectativas

As vendas no varejo dos Estados Unidos caíram 0,5% em fevereiro ante janeiro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pelo Departamento do Comércio. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam leve alta de 0,1% nas vendas.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano registraram queda de 0,4% na comparação mensal de fevereiro. Também neste caso, a projeção era de alta de 0,1%.

Os dados de janeiro ante dezembro foram revisados, para altas de 0,6% tanto no caso das vendas totais quanto no das vendas sem automóveis. Fonte: Dow Jones Newswires.