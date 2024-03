Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/03/2024 - 7:09 Para compartilhar:

As vendas no varejo do Reino Unido ficaram estáveis em fevereiro ante janeiro, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 22, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,3% nas vendas do período. Na comparação anual, as vendas no varejo britânico caíram 0,4% em fevereiro. Neste caso, o consenso da FactSet era de recuo maior, de 0,8%.

