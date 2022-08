reuters 10/08/2022 - 9:08 Compartilhe

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) – As vendas no varejo brasileiro tiveram queda de 1,4% em junho na comparação com maio e recuaram 0,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

Pesquisa da Reuters apontou que as expectativas eram de baixa de 1,0% na comparação mensal e de estabilidade sobre um ano antes.