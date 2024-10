Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 7:48 Para compartilhar:

As vendas no varejo da Alemanha subiram 1,6% em agosto ante julho, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 10, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Na comparação anual, as vendas no setor varejista alemão tiveram expansão de 2,1% em agosto.