Vendas no varejo da zona do euro têm queda inesperada em setembro com fraqueza da Alemanha

FRANKFURT (Reuters) – As vendas no varejo da zona do euro registraram queda inesperada em setembro uma vez que a Alemanha, maior economia do bloco, teve desempenho fraco, bem como as vendas fora do setor de alimentos, mostraram dados da Eurostat nesta sexta-feira.

As vendas varejistas, medida da demanda do consumidor, nos 19 países que usam o euro recuaram 0,3% em setembro sobre o mês anterior e avançaram 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, informou a agência de estatísticas da União Europeia.

Economistas consultados pela Reuters esperavam uma alta mensal de 0,3% e aumento de 1,5% na base anual.

Com os preços da energia disparando, as infecções por coronavírus aumentando e os gargalos de oferta se arrastando, os consumidores devem ficar ainda mais cautelosos nos próximos meses.

A Eurostat informou que as vendas de combustíveis subiram 1% no mês enquanto as de alimentos, bebidas e tabaco avançaram 0,7%. Mas as vendas excluindo alimentos caíram 1,5%, incluindo o recuo de 1,4% em encomendas por internet e correios.

A Alemanha, maior economia da zona do euro, registrou a maior queda das vendas varejistas, de 2,5%.

(Reportagem de Balazs Koranyi)

