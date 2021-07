Vendas no varejo da zona do euro se recuperam mais que o esperado em maio

BRUXELAS (Reuters) – As vendas no varejo da zona do euro subiram mais do que o esperado em maio sobre o mês anterior depois de queda em abril, devido principalmente às compras de produtos não alimentícios e combustíveis, mostraram dados divulgados nesta terça-feira.

A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, informou que as vendas varejistas nos 19 países que usam o euro aumentaram 4,6% na comparação mensal em maio, e subiram 9,0% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Economistas consultados pela Reuters esperavam respectivamente avanços de 4,4% e 8,2%.

Em abril, as vendas haviam caído 3,9% na base mensal, embora tenham saltado 23,3% sobre o ano anterior, informou a Eurostat.

Conforme a economia do bloco se recupera com a suspensão de restrições ao coronavírus, a Eurostat explicou que as vendas de produtos não alimentícios, excluindo combustível para carros, aumentaram 8,8% no mês depois de caíram 6,1% em abril, e saltaram 14,8% na base anual.

As vendas de combustível automotivo subiram 8,1% no mês e 28,4% no ano.

(Reportagem de Francesco Guarascio)

