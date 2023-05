Vendas no varejo da zona do euro caem mais que o esperado em março

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 8:23 Compartilhe

FRANKFURT (Reuters) – As vendas no varejo na zona do euro caíram mais do que o esperado em março, disse a Eurostat nesta sexta-feira, uma vez que a inflação e o aumento das taxas de juros afetaram profundamente a renda disponível e limitaram o poder de compra das famílias.

O volume de vendas no varejo nos 20 países que usam o euro caiu 1,2% em março em relação ao mês anterior, superando a queda de 0,1% observada em uma pesquisa da Reuters com economistas.

O consumo tem sido fraco durante todo o ano, com a queda da renda real e as famílias gastando uma parte maior de sua renda em energia cara, corroendo a demanda por outros bens.

As taxas de juros mais altas também elevaram os custos do serviço da dívida e as famílias aumentaram suas economias, tanto por causa de taxas mais altas quanto por precaução, já que a economia do bloco está evitando uma recessão há vários trimestres.

As vendas de alimentos caíram 1,4% em relação ao mês anterior, mas as vendas de combustível para carros aumentaram 1,6%, em parte devido aos preços mais baixos no varejo.

Com uma queda de 2,4%, a Alemanha teve a queda mais acentuada entre os maiores países da zona do euro, enquanto a Letônia registrou a maior queda geral, de 2,7%.

Em comparação com o ano anterior, os volumes de vendas no varejo da zona do euro caíram 3,8% em março.

(Reportagem de Balazs Koranyi)

