Reuters - 01/12/2022 - 7:36

BERLIM, 1 Dec (Reuters) – As vendas do varejo na Alemanha caíram mais do que o esperado em outubro, mostraram dados nesta quinta-feira, conforme a inflação fez com que os consumidores evitassem compras não essenciais no início do quarto trimestre.

As vendas no varejo caíram 2,8% no mês de outubro, bem acima do recuo de 0,6% esperado por analistas consultados pela Reuters.

Na comparação com outubro de 2021, as vendas no varejo caíram 5,0%.

(Por Miranda Murray)

