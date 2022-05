Vendas no varejo crescem 20,5% em abril, mostra indicador da Cielo

SÃO PAULO (Reuters) – As vendas no varejo aumentaram 20,5% em abril na comparação com o mesmo período de 2021, descontada a inflação, diante do efeito do fim das medidas restritivas contra a Covid-19, segundo dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) levantados pela empresa de meios de pagamento Cielo e divulgados nesta terça-feira.

Alguns efeitos de calendário também beneficiaram o crescimento da vendas, como a presença de um sábado a mais no mês e de uma quinta-feira a menos por causa do feriado de Tiradentes.





Pedro Lippi, head de inteligência da Cielo, diz que o comércio segue apresentando sinais de recuperação.

“Abril marcou o sexto mês seguido de crescimento nas vendas. Esse quadro está associado a um comércio com menos portas fechadas. A alta dos preços também influenciou no índice nominal. Os setores de serviços continuam puxando a retomada”, disse ele em comunicado.

O ICVA é apurado junto a 1,2 milhão de varejistas do país credenciados pela Cielo e distribuídos por 18 setores.

(Por Beatriz Garcia; edição de André Romani)